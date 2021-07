सुरक्षाबलों के कैंप के पास मिला संदिग्ध बैग, जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 16 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षाबलों को एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भींबर गली में एक संदिग्ध बैग बरामद होने के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात को सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया। एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि लावारिस बैग भींबर गली सेना के एक शिविर के पास पड़ा मिला। यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि सेना के जवान और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत मामले से निपटा जा रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार सुरक्षाबलों के काफिले पर हमला करने के लिए बैग, सामना और बॉक्स में रखे गए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में सैनिक ठिकानों पर मंडराते हुए कम से कम चार ड्रोन देखे जाने के एक दिन बाद बैग मिला। 27 जून से इस क्षेत्र में ड्रोन को बार-बार देखा गया है, बता दे कि पिछले महीने इसी तरीख की रात जम्मू में भारतीय वायु सेना के अड्डे को विस्फोटकों से निशाना बनाने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन हमले में दो जवान घायल हो गए थे।

बैग मिलने के बाद सुरक्षाबलों को संदेह है कि इसमें आईडी विस्फोटक हो सकता है, जिसके बाद राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों जम्मू में कई ड्रोन उड़ते देखे गए जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियं अलर्ट मोड पर हैं। इससे पहले जम्‍मू कश्‍मीर के श्रीनगर में गुरुवार देर रात लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों संग सुरक्षाबलों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें दो आतंकी मारे गए थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने श्रीनगर के दानमार एरिया में सर्च ऑप्रेशन जारी किया था। इस दौरान जैसे ही उन्होंने वहां घेराबंदी शुरू की, छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

Jammu and Kashmir | Incriminating materials along with explosives and ammunition were recovered during a search operation by Awantipora Police, Indian Army and CRPF in Naw Dal area in Pulwama district today. FIR registered: Police pic.twitter.com/TgocE7NebD