निवेशकों के लिए बदल चुका है कश्मीर, विदेशों से लौट रहे हैं युवा उद्यमी, पर्यटकों को दिख रही है बदली तस्वीर

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 31 अगस्त: कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हुए तीन साल गुजरे हैं और अब धरातल पर बदलाव भी नजर आने लगे हैं। स्थानीय कश्मीरियों में हालात को लेकर भरोसा कायम हुआ है। खासकर कश्मीरी युवाओं के मन में जो कुछ करने का जज्बा कायम हो रहा है, वह ना सिर्फ घाटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफी उत्साहजनक है। कुछ समय पहले तक कश्मीर घाटी में निवेश के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और आज विदेशों से पढ़कर युवा अपने घर लौट रहे हैं और घाटी में ही अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। बड़ी बात ये है कि सरकार की ओर से भी युवाओं को रोजगार देने के लिए कई लोकप्रिय योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे पूरी तस्वीर बदली-बदली नजर आने लगी है।

English summary

Investors' attitude towards investment in Kashmir changed, young entrepreneurs are starting their own business. Contribution has started in the economic progress of the country