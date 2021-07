J&K:पहले राज्य का दर्जा फिर चुनाव, Gupkar Alliance की केंद्र से मांग

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 5 जुलाई: दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साढ़े तीन घंटे तक बातचीत कर श्रीनगर लौटे जम्मू-कश्मीर के गुपकर गठबंधन के नेताओं के सुर में थोड़े से बदलाव नजर आए हैं। उस मैराथन बैठक के बाद आज गठबंधन की ओर से पहली बार उस बैठक को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के सामने यह मांग रख दी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए। यही नहीं 24 जून की बैठक को गठबंधन के ज्यादातर नेताओं की ओर से सकारात्मक बताने के बाद आज इसके नतीजे पर निराशा भी जता दी गई है।

English summary

Jammu and Kashmir should get full statehood first only then elections should be held, demand from central government for Gupkar alliance