VIDEO: सेना ने कश्मीर में फहराया सबसे ऊंचा तिरंगा, बच्चों ने गाया- सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता..

Jammu And Kashmir

गुलमर्ग। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय सेना ने आज जम्मू-कश्मीर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग पर फहराया गया यह राष्ट्रीय ध्वज 100 फीट ऊंचा है। इससे पहले यहां इतना ऊंचा झंडा नहीं लगा। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि, आगामी 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार यहां रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कश्मीर बच्चों ने गाया- सारे जहां से अच्छा.. गुलमर्ग में तैनात भारतीय सेना के कैप्टन अक्षय शाह ने बताया कि, कश्मीर के बच्चों में तिरंगे को लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने कहा- यह हमारे लिए भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यहां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। यह जगह पंजाल रेंज के काफी नजदीक है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि, बड़ी संख्या में बच्चे समारोह में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं, बच्चों ने "जय हिंद" के नारे लगाए और "सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा" गाया। इस दौरान कई बच्चों ने बड़ा होकर सेना में शामिल होने की ख्वाहिश भी जताई। स्थानीय म​हिलाएं बड़ी संख्या में तिरंगे झंडे बना रहीं जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा-व्यवस्था संभालने वाली भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडिल पर तिरंगे का वीडियो जारी किया। इसके अलावा कश्मीरी बच्चों-बुजुर्गों के हंसते-मुस्कराते चेहरे दिखाए। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि, महिलाओं के समूह इन दिनों स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तिरंगे बना रहे हैं। राजधानी श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगा जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी कुछ दिनों से तिरंगे के रंग वाली लाइटिंग देखी जा सकती है। यहां लाल चौक पर स्थित घंटा घर रात के समय तिरंगे के रंगों से जगमगाता है। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू का कहना है, "हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले लालचौक के घंटाघर को सजाया है। वहां नई घड़ियां लगाई गई हैं। उसे तिरंगे के रंग से रोशन किया है।"

मट्टू ने ट्वीट करके श्रीनगर नगर निगम को भी काम पूरा करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि, निगम के ​कर्मियों ने अच्छा काम किया। यहां लंबे समय बाद ऐसा पहली बार देखा गया है जब जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर स्थित क्लॉक टॉवर को तिरंगे से रोशन किया गया है। अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी यहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झंडा बुनते एक बुजुर्ग ने कहा कि, देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनने जा रहा है, ऐसे में विभिन्न शहरों में स्वतंत्रता दिवस की झांकियां और लाइटिंग खूब नजर आ रही हैं।

Some more pictures of the illuminated Clock Tower at Lal Chowk, Srinagar by SMC ahead of the 75th Independence Day.@AmritMahotsav #Srinagar #IndependenceDay2021 pic.twitter.com/P3Utp2JXox — Junaid Azim Mattu (@Junaid_Mattu) August 7, 2021

“Don’t limit your challenges, Challenge your limits” 'SHAAN-E-TIRANGA' Gulmarg's first ever Half-Marathon is being organised on 16 Aug 21. Win exciting Prizes. Categories:

15-18 years

18-35 years

35- Above

Women-Upto 30 yrs.https://t.co/snFA7rtl9b#Kashmir@adgpi pic.twitter.com/Xb9oxffZcQ — Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 8, 2021

When women thrive, the #world thrives. "It is an honour for us to showcase our inherited artistic #Kashmiri Kadhai & Zari work for the #Nation"~ Suraiya Qasim & 30 other Kashmiri women preparing #Rakhis for all the #Indian soldiers & praying for their safety & long life.@adgpi pic.twitter.com/8o0FPRetCP — Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 9, 2021

"One Flag, one Land, one Heart, one Hand"#Kashmir ready to welcome the Tallest Flag in Gulmarg. The skyline of #Gulmarg will soon be characterised by 100 ft tall #Flag. The place is increasingly becoming popular among the tourists. Jai Hind 🇮🇳#IndianArmy#India @adgpi pic.twitter.com/c9ioPpMJJr — Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 4, 2021

