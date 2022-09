फारूक अब्दुल्ला का तीखा सवाल- क्या भजन गाने से हिंदू बन जाऊंगा ? भारत सांप्रदायिक नहीं...

Jammu And Kashmir

oi-Jyoti Bhaskar

रामबन (जम्मू-कश्मीर), 20 सितंबर : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इसे सुनेगा... हम न केवल सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर हैं बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जितने अधिक वोट हम जीतेंगे, उतना ही हम इसे विधानसभा में आगे बढ़ा पाएंगे।'

जम्मू-कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा राज्य में हिंदुत्व के एजेंडे का प्रचार कर रही है। इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, 'मैं भजन गाता था लेकिन क्या मैं उसके कारण हिंदू बन जाऊंगा ?' जम्मू-कश्मीर के रामबन में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'मैं यह स्वीकार नहीं करता कि भारत सांप्रदायिक है। देश धर्मनिरपेक्ष रहा है और रहेगा।'

Ramban, J&K | I don't accept that India is communal, it has been & will remain secular. I used to sing bhajans but will I become Hindu because of that?: NC chief Farooq Abdullah on JKPDP President Mehbooba Mufti's statement that BJP is propagating Hindutva agenda in the state pic.twitter.com/vfw5xGG5QI