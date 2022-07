फर्जी निकला उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के समर्थन का मामला, छात्र ने कराया मामला दर्ज

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 6 जुलाई। राजस्थान के अजमेर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के समर्थन में इंजीनियरिंग छात्र द्वारा किया गया मैसेज फर्जी निकला है. मामले की जाँच कर रही अजमेर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है. अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र द्वारा सोशल मिडिया पर कन्हैया लाल के हत्यारों का समर्थन करने की जानकारी सामने आई थी. इसके बाद अजमेर पुलिस ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी. छात्र वाहिद कश्मीर का रहने वाला था. उधर कश्मीर में अपने घर पर मौजूद वाहिद ने मैसेज सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में मामला दर्ज कराया है.

The case of support of the accused in the Udaipur murder case turned out to be fake, the student got the case registered