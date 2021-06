नर्सिंगकर्मी भर्ती घोटाला राजस्थान : ACB ने किया घूसखोरों का पर्दाफाश, अलवर MP के PA ने मांगे 5 लाख

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 18 जून। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर मेडिकल स्टाफ भर्ती करने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। एसीबी ने अलवर, जोधपुर और अजमेर में तीन जगहों पर छापेमारी कर ईएसआई अस्पताल मेडिकल कॉलेज अलवर में नर्सिंगकर्मी संविदा पर लगाने के नाम पर रिश्वतखोरी के पूरे खेल का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गुजरात की कंपनी का सुपरवाइजर भी पकड़ा गया

गिरफ्तार आरोपियों में संविदा पर टेंडर के जरिए रखने वाली गुजरात की एमजे सोलंकी कंपनी के सुपरवाइजर समेत चार दलालों को पकड़ा गया है। इन आरोपियों में महिपाल भरत पूनिया मिनी समेत एक अन्य है। चौथा पकड़ा गया आरोपी भी एमजे सोलंकी कंपनी का कर्मचारी बताया जा रहा है।

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी डेढ़ से 2 लाख रुपए लेकर सरकारी अस्पतालों में संविदा कर्मियों की भर्ती कर रहे थे। यह भर्ती गुजरात की कंपनी एमजे सोलंकी फर्म के जरिए की जा रही थी।

The Gujarat-based company's employees were collecting Rs 1.5-2 Lakhs from nursing candidates & Rs 90,000 from nursing asst candidates. They have recruited 100 people so far. Rs 4.5 Lakhs from Alwar, Rs 15 Lakhs from Ajmer & Rs 60,000-90,000 seized from Jodhpur: ASP, ACB Jaipur pic.twitter.com/cmjIubsPIa — ANI (@ANI) June 18, 2021

कुलदीप यादव पीए अलवर सांसद

खास बात यह है कि इस भर्ती में रिश्वत के नाम पर बेरोजगारों से बड़े धड़ल्ले से पैसे की वसूली की जा रही थी। चौंकाने वाली बात है कि इस भर्ती घोटाले में अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ के पीए का भी नाम सामने आया है। बाबा बालकनाथ का पीए कुलदीप सिंह यादव भर्ती के नाम पर 5 लाख की रिश्वत ले रहा था। एसीबी को सबसे पहले इसकी जानकारी अलवर से मिली थी। अलवर की सूचना के बाद एसीबी ने अजमेर और जोधपुर में भी छापा मारा।

अलवर वायरल वीडियो : धारदार हथियार से पालतू कुत्ते के तीन पैर काटे, जानिए वजह

एसीबी की टीम सुबह 4:00 बजे तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती रही। एसीबी की टीम सांसद की भूमिका की जांच कर रही है। जानकारी में सामने आया है कि गुजरात की यह कंपनी अब तक करीब 100 कर्मचारियों की भर्ती कर चुकी है।

The Gujarat-based company's employees were collecting Rs 1.5-2 Lakhs from nursing candidates & Rs 90,000 from nursing asst candidates. They have recruited 100 people so far. Rs 4.5 Lakhs from Alwar, Rs 15 Lakhs from Ajmer & Rs 60,000-90,000 seized from Jodhpur: ASP, ACB Jaipur pic.twitter.com/cmjIubsPIa — ANI (@ANI) June 18, 2021

मेडिकल कमेटी से जुड़े लोगों की भी जुटा रहे जानकारी

एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी की टीम अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मेडिकल कमेटी से जुड़े लोगों के मिलीभगत के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

अलवर सांसद बालकनाथ बोले-पैसों से कोई लेना-देना नहीं

नर्सिंगकर्मी भर्ती घोटाले में पीए का नाम आने पर अलवर सांसद बालकनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पास लोगों की सिफारिश आती थी, जिसे वे कंपनी को व ईएसआईसी वालों को भेजे देते थे। पैसे के लेनदेन से उनका कोई संबंध नहीं है। जिस कुलदीप यादव का नाम आया है। उसका पैसे से कोई लेना-देना नहीं है।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications