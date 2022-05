TajMahal Controversy : जयपुर रॉयल फैमिली की दीया कुमारी का दावा-'हमारा है ताजमहल'

Jaipur

जयपुर, 11 मई। ताजमहल को लेकर छिड़े विवाद के बीच जयपुर रॉयल फैमिली का बड़ा दावा सामने आया है। राजसमंद से भाजपा सांसद और जयपुर राजघराने सदस्य दीया कुमारी ने कहा है कि ताजमहल उनकी सम्पत्ति है। ताजमहल की जगह पर कभी उनका महल हुआ करता था।

सांसद दीया कुमारी ने यह दावा उस वक्त किया है जब किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रखा है। इस पर दीया कुमारी का कहना है कि यह अच्छी बात है कि कोर्ट में अपील की गई है। इससे सच सबके सामने आया है।

खुद जयपुर रॉयल फैमिली भी इस मामले की पड़ताल कर रही है। ताजमहल हमारे होने दस्तावेज भी हैं। किसी जमाने में ताजमहल जयपुर के पुराने राजपरिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और जमीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि तब उसका शासन था।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार दीया कुमारी ने ताजमहल पर अपना हक होने क दावा करने के साथ ही कहा कि वे नहीं चाहती कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं। कुछ पार्ट वहां लंबे वक्त से सील है। उस पर निश्चित तौर पर इन्क्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए, जिससे यह पता चले कि वहां क्या था, क्या नहीं था। वो सारे फैक्ट्स तभी एस्टेबलिश होंगे, जब एक बार उसकी निष्पक्ष जांच हो'

