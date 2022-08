Rajasthan : एसएमएस अस्पताल से परिजनों के सामने ले उड़ा बच्चा, बच्ची के इलाज के लिए आए थे परिजन

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल के बाहर 4 महीने के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे के परिजन अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज कराने आए थे। इसी दौरान एक अनजान व्यक्ति ने उससे दोस्ती कर ली और मौका देखकर बेटी को लेकर फरार हो गया।

बांगड़ यूनिट में भर्ती था मासूम

जानकारी के अनुसार दौसा जिले के सैंथल का एक परिवार करीब 1 सप्ताह पहले अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए एसएमएस अस्पताल आया था। डॉक्टरों ने बच्चे को बांगड़ यूनिट में भर्ती कर लिया। जहां पर उसका इलाज चल रहा था। परिजनों के साथ चार-पांच महीने का बच्चा भी गोद में था। मां अपने 4 साल के बेटे की देखरेख में लगी हुई थी। बेटा अपने दादा-दादी के पास मौजूद था। इसी दौरान मंगलवार शाम एक व्यक्ति बांगड़ यूनिट के बाहर बच्चे के परिजनों को मिला। उसने बताया कि उसके बच्चे का भी इलाज हुआ है। जिसके बाद उसने बच्चे को किसी और डॉक्टर को दिखाने की बात कही। उस व्यक्ति की बातों में आकर परिवार के सदस्य अपनी 4 साल की बच्ची को धनवंतरी में दिखाने ले गए। इसके बाद वह अनजान व्यक्ति उन्हें एक निजी अस्पताल में भी ले गया। वहां के डॉक्टर से बीमार बच्चे का चेकअप करवाने की बात कही। जिसके बाद परिजन उसकी बातों में आ गए और वहां भी चेकअप करवाया।

Corona Rajasthan : एक ही दिन में Covid-19 के 300 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत

मौका देखकर बच्चे को लेकर फरार

परिजन निजी चिकित्सालय में दिखाने के बाद बच्चे को लेकर एसएमएस अस्पताल लौट आए। इसके बाद वे उस अनजान व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाने लगे। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी बच्चे को गोद में लेकर फरार हो गया। बच्चे की दादी जब बहू को खाना देकर वापस बाहर आई। तब अनजान व्यक्ति और 4 महीने का मासूम वहां नहीं मिला। इसके बाद मासूम बच्चे की मां ने थाने में बच्चे के अपहरण होने की सूचना दी। पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। वही हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल बच्चे के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

English summary

child was taken away from Rajasthan SMS Hospital in front of relatives family had come for treatment of girl