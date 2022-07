‘वो उसकी माँ से फोन पर करता था बात’, फिर उसको दोस्त ने उतार दिया मौत के घाट

Jabalpur

जबलपुर, 10 जुलाई: वो उसकी माँ से फोन पर बात करता था, बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने पड़ोसी के सीने में धारदार चाकू घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला मप्र के जबलपुर का है, जहाँ रात को अचानक बिजली गुल हुई तभी वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी फरार हो गए। इस घटना से मृतक की 6 साल की बेटी है और गर्भवती पत्नी गहरे सदमे में है।

He used to talk to his mother on the phone, the son was so disgusted that he killed the neighbor by stabbing a sharp knife in the chest. The case is of Jabalpur, MP, where there was a sudden power outage at night, when the incident was carried out and the accused escaped. Due to this incident, the deceased has a 6-year-old daughter and the wife is pregnant.