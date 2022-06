जबलपुर के 79 वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों की भाजपा ने जारी की सूची, जानिए किसको कहाँ से दिया टिकट

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 17 जून: मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अटकी पड़ी पार्षदों के टिकट की सूची जारी हो गई है। 16 नगर-निगम में भाजपा की ओर से जबलपुर के 79 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की सूची शुक्रवार की दोपहर जारी कर दी गई। हालाँकि यह सूची एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अधिकृत तौर पर इस पर आज मुहर लगाईं गई। देखिए शहर के किस वार्ड से किसको दिया गया टिकट।

ये है सूची

English summary

BJP released the list of councilor candidates in 79 wards of Jabalpur, know who was given ticket from where