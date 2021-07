रात में घोड़े की आवाज निकालकर पड़ोसियों को परेशान करता था युवक, कोर्ट ने भेजा जेल

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, जुलाई 18: ये दुनिया अजीबोगरीब तरह के इंसानों से भरी पड़ी है और दुनिया में मौजूद लाखों अदालतों से चौंकाने वाले फैसले आते रहते हैं। रूस में एक बेहद अजीबोगरीब वाकया पेश आया है, जिसपर आप हंस सकते हैं। रूस के एक शख्स को अपने पड़ोसी को परेशान करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। आरोप है कि आरोपी शख्स घोड़े की आवाज निकालकर अपने पड़ोसी को परेशान करता रहता था। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

English summary

youth used to harass the neighbors by taking out the sound of the horse at night, the court sent him to jail in Russia.