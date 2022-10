10 दिन भूखे रहते हैं, फिर बच्चे मर जाते हैं, यमन में युद्ध के बीच मरती मानवता की दर्दनाक कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

Yemen News: अस्पताल के एक बिस्तर पर कई दिनों से बेसुध एक बच्ची एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। उसके शरीर के घाव दिखे नहीं और मक्खियां ना आएं, इसलिए एक कपड़े से उसे ढंक दिया गया है। बच्ची काफी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाती है। 2 साल की हफ्सा अहमद मौत की घड़ियां गिन रही है। दक्षिणी यमन के रेड-ब्रिक अस्पताल में में अभी पिछले कुछ दिनों में एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत सिर्फ भूख से हो चुकी है और अब हजारों बच्चे-बच्चियों की जिंदगी दांव पर लगी है। इन सबसे से दूर पूरा देश गृहयुद्ध में लगा हुआ है और यमन जियोपॉलिटिक्स का अड्डा बना हुआ है।

US Army हो गई है बेहद कमजोर, रिपोर्ट में दावा, दुनिया के संघर्षों को संभालने की अब शक्ति नहीं

English summary

The situation in Yemen has become extremely painful in the midst of the war and children are dying of malnutrition.