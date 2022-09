SCO का अध्यक्ष बनने पर शी जिनपिंग और पुतिन ने दी बधाई, जानें भारत का क्या होगा फायदा?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

समरकंद, 16 सितंबरः एशिया के सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में से एक एससीओ का आयोजन इस बार उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। इस बार का एससीओ की समिट को देश के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि भारत इस साल एससीओ अध्यक्ष बनने जा रहा है और भारत अगले साल तक इसका अध्यक्ष रहेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को भारत को भारत के शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बधाई दी।

English summary

Xi Jinping and Putin congratulate on becoming the President of SCO, know what will be the benefit of India?