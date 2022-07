युवती ने उग्र प्रदर्शन के बीच ऐसी फोटो खिंचवाई, देखकर आप कह उठेंगे... WOW!

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 16 जुलाई : घोर राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में एक युवती ने राष्ट्रपति भवन के हर कोने में जाकर कई सारी तस्वीरें खिंचवाई ( Woman clicks touristy pictures at Presidents home in sri lanka) और उसने उसे सोशल साइट फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। प्रदर्शनकारियों के बीच एक खूबसूरत युवती मधुहंसी हसीनतारा की प्रेसिडेंट हाउस में खिंची गई तस्वीर वायरल हो गई है। लोग उनके पोस्ट पर अच्छे-अच्छे कमेंट्स डाल रहे हैं। अगर तस्वीरों पर गौर करें तो मधुहंसी हसीनतारा श्रीलंका के टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास करती नजर आ रही हैं।

English summary

However, in the middle of all this chaos, a woman named Maduhansi Hasinthara decided to visit the President’s house in Colombo and take some questionable photos. By looking at the said pictures, one can notice that she is treating the President's house as a tourist spot by getting pictures in front of his belongings.