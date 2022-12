UK में इस एनर्जी ड्रिंक को खरीदने के लिए क्यों हो रही है मारामारी? लड़ने को तैयार लोग, 10 लाख हुआ दाम

सोशल मीडिया पर यूके के सुपरस्टोर्स की कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। जिसमें लोगों को दुकानों के बाहर इंतजार करते हुए और मारामारी करते हुए देखा जा सकता है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Prime Hydration Drink In UK: यूनाइटेड किंगडम में एक पेय पदार्थ को लेकर अफरातफरी मची हुई है और लोग इसे खरीदने के लिए 'पागल' हुए जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें लोगों को पेय पदार्थ खरीदने के लिए धक्कामुक्की और संघर्ष तक करते हुए देखा जा सकता है। लिहाजा, पूरी दुनिया में इस बात को जानने की उत्सुकता मच गई है, कि आखिर ये कौन सा ड्रिंक है और इसने यूके में तूफान क्यों मचा रखा है।

English summary

There has been a rush of people to buy Prime Hydration energy drink in the United Kingdom, with people queuing for hours in front of shops.