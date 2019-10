सऊदी अरब क्यों रखना चाहता है भारत से दोस्ती

International

bbc-BBC Hindi

पिछले कुछ सालों में भारत और सबसे बड़े खाड़ी देश सऊदी अरब के बीच रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव आया है इसकी एक झलक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हफ़्ते सऊदी यात्रा में दिखी.

पिछले तीन साल में मोदी दूसरी बार सऊदी अरब गए हैं. साल 2016 में मोदी की पहली सऊदी यात्रा के दौरान सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने उन्हें सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था.

सऊदी की दूसरी यात्रा में मोदी को फ़्यूचर इन्वेस्टमेंट इनीशिएटिव समिट में शामिल होने का मौक़ा मिला. इसे 'दावोस इन द डेज़र्ट' यानी रेगिस्तान में डावोस कहा जा रहा है.

सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुआई में ये समिट कराया जा रहा है. मोहम्मद बिन सलमान इसी साल फ़रवरी में भारत आए थे. भारत ने हाल ही में कश्मीर राज्य को संविधान की धारा 370 के तहत मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म कर दिया है.

पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ रहा है, ऐसे में मोदी की सऊदी अरब की यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

सऊदी अरब में मोदी ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की जमकर वकालत की. मोदी ने कहा कि भारत तेल और गैस के आधारभूत संरचना में 2024 तक 100 अरब डॉलर ख़र्च करने की योजना बना रहा है.

इस पैसे से भारत तेल रिफ़ायनरी में सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा. मोदी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को अगले पाँच वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य है और इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरतों में और इज़ाफ़ा होगा.

मोदी ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि 'राजनीतिक स्थिरता, पूर्वानुमान योग्य नीति और विविधतापूर्ण बड़े बाज़ार के कारण आपका निवेश भारत में सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा.'

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत ने अगले कुछ वर्षों में आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने के लिए 1.5 खरब डॉलर ख़र्च करने की योजना बनाई है. मोदी ने सऊदी की तेल कंपनी आरामको का उदाहरण देते हुए कहा कि आरामको महाराष्ट्र के रिफ़ायनरी प्रोजेक्ट में निवेश कर रही है जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिफ़ायनरी कंपनी है और छह करोड़ टन तेल का उत्पादन करती है.

भारत और सऊदी अरब का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ रहा है. लेकिन ये संबंध केवल ख़रीदार और विक्रेता वाला नहीं है. हालांकि ये भी सच है कि भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक रिश्तों में ऊर्जा क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है.

इराक़ के बाद सऊदी अरब भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है. सऊदी अरब अब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है.

भारत में बढ़ता सऊदी निवेश

दोनों देशों के बीच साल 2017-18 में 27.48 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ. सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है. ये निवेश ऊर्जा, रिफ़ायनरी, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि, और खनन के क्षेत्र में होगा. भारत और सऊदी अरब का रिश्ता धीरे-धीरे सामरिक होता जा रहा है जैसा कि मोदी ने रियाद में अपने भाषण में ख़ुद इसका ज़िक्र किया था.

मोदी की सऊदी यात्रा के दौरान दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. पहला समझौता इंडियन स्ट्रैटिजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड और सऊदी आरामको के बीच हुआ जिसके कारण सऊदी अरब कर्नाटक में तेल रिजर्व रखने का दूसरा प्लांट बनाने में अहम रोल अदा करेगा.

दूसरा समझौता भारत के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पश्चिमी एशिया यूनिट और सऊदी अरब की अल-जेरी कंपनी के बीच हुआ. मोदी ने इस दौरान इंडिया-सऊदी स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप काउंसिल के गठन की भी घोषणा की. इस काउंसिल में दोनों देशों का नेतृत्व शामिल होगा जो भारत को अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा.

Called on His Majesty @KingSalman. He is one of the most widely respected leaders. We discussed multiple aspects relating to further boosting cooperation with Saudi Arabia. pic.twitter.com/ka4eArzHZj