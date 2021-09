पंजशीर की लड़ाई में कौन कितना ताकतवर है, तालिबान से कैसे हार रही है अहमद मसूद की फौज?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 07: अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी की स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जहां अभी तक तालिबान और एंटी तालिबान सेना के बीच जमकर लड़ाई हो रही है। दोनों तरफ के लड़ाकों को भारी नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान कब्जा करने के दौरान जितने तालिबानी लड़ाके नहीं मरे, उससे ज्यादा तालिबानी लड़ाके पंजशीर में मारे जा चुके हैं। वहीं, एंटी तालिबान फोर्स को भी भारी नुकसान हो चुका है और कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। ऐसे में आईये समझते हैं कि पंजशीर की लड़ाई अभी तक कहां पहुंची है और नतीजा क्या निकल सकता है और कौन कितना ताकतवर है।

