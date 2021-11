पृथ्वी पर कहां से आया अथाह पानी? सूर्य की सौर हवाओं में मिला इस रहस्य का जवाब

International

oi-Akarsh Shukla

लंदन, 30 नवंबर। हमारी पृथ्वी पर 70 प्रतिशत पानी है और बाकी 30 प्रतिशत जंगल, मैदान, मरूस्थल व अन्य जमीन। हालांकि एक सच यह भी है कि इतना अधिक पानी होने के बावजूद हमारे पीने योग्य सिर्फ 3 प्रतिशत पानी है। इसमें से 2.4 प्रतिशत ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है, जबकि 0.6 फीसदी पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी धरती पर पानी कहां से आया?

यह भी पढ़ें: Video: नहाने का शौकीन है ये तोता! खुद से चलाया पानी का नल और लेने लगा 'शॉवर' के मजे

English summary

Where on earth did the infinite water come from answer to this mystery found in solar winds of Sun