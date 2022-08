Pentagon: जानिए क्या है पेंटागन, जहां भारत को मिली बेरोकटोक एंट्री का अधिकार, क्या हैं इसके मायने?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 17: अमेरिका ने भारत को वो दुर्लभ विशेषाधिकार दिया है, जो वो अपने अत्यंत करीबी सहयोगियों को देता है और अमेरिका के इस फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है, कि अमेरिका अब भारत को अपना सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मानता है। अमेरिका ने अपने रक्षा के नर्भ सेंटर, यानि पेंटागन में भारत की एंट्री बेरोकटोक कर दी है, यानि, जिस बिल्डिंग में बड़े बड़े अमेरिकी अधिकारी भी नहीं जा सकते हैं, उस बिल्डिंग में भारत की एंट्री बेरोकटोक कर दी है, जो करीबी सहयोगियों को दिया जाने वाला एक दुर्लभ विशेषाधिकार है।

English summary

What is the Pentagon, where the Indian Defense Attache has now been allowed unhindered entry, a rare privilege granted by the US?