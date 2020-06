पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सबसे बड़ी समस्या क्या है?

International

bbc-BBC Hindi

इमरान ख़ान की सबसे बड़ी समस्या क्या है - सरकार चलाने के लिए अनुभव की कमी और अनुभवहीन कैबिनेट? सिर्फ़ अपनी सोच के अनुसार फ़ैसले करना? या फिर किसी की राय की परवाह न करना?

मेरे ख्याल से इमरान ख़ान की समस्या इनमें से कुछ भी नहीं है. उनकी असल समस्या लिखित भाषण न देने की उनकी ज़िद है.

वो बोलते किसी एक बेहद अहम मुद्दे पर हैं लेकिन मीडिया इस दौरान उनके किसी ग़लत ऐतिहासिक सन्दर्भ, या बिना सोचे समझे उनकी कही गई किसी बात को ले उड़ता है. ऐसा ही कुछ गुरुवार को संसद में उनकी असामान्य मौजूदगी और एक घंटे 13 मिनट के संबोधन के दौरान हुआ.

उन्होंने पूरी संसद को कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और कई दूसरी बड़ी समस्याओं पर विश्वास में लेने की कोशिश की लेकिन जिस वाक्य पर बाद में मीडिया में ज़्यादा बहस हुई वो उनका अल-क़ायदा प्रमुख को 'शहीद' कहना था.

इसका नतीजा ये हुआ कि अब ट्विटर पर 'इमरान बिन लादेन' ट्रेंड कर रहा है. उन पर 'तालिबान ख़ान' होने का आरोप तो लंबे अरसे से लग रहा था अब उन्हें बिन लादेन से भी जोड़ दिया गया है. विपक्ष की माँग के बावजूद प्राइम मिनिस्टर हाउस ने अब तक कोई स्पष्टीकरण या खंडन जारी नहीं किया है.

हालांकि प्रधानमंत्री के विशेष सहायक डॉक्टर शहबाज़ गुल ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि ओसामा के लिए प्रधानमंत्री ने दो बार क़त्ल का शब्द इस्तेमाल किया था. अब ये जानना मुश्किल है कि ये उनकी तरफ़ से स्पष्टीकरण था या और कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश.

Referring to PM’s speech in NA today, it is clarified that PM twice used the word “killed” for OBL. An unwarranted attempt is being made at home/abroad with a clear intent to make his remarks controversial unnecessarily.