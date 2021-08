IS-खुरासान क्या है ? जिसने काबुल एयरपोर्ट पर मचाया कोहराम

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काबुल, 27 अगस्त: कई लोगों को जो डर लग रहा था, गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर वैसी ही भयावह वारदात हो गई। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए कई धमाकों में कितने ही लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। इस तरह के आत्मघाती आतंकी हमले की आशंका कुछ पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने पहले से ही जाहिर कर रखी थी। इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन 'इस्लामिक स्टेट' ने ली है, जो दुनिया में आईएसआईएस-खुरासान के नाम से कुख्यात है। इस आतंकी संगठन ने अपने नाम को खुरासान प्रांत पर रखा है, जिसके मंसूबे में अफगानिस्तान के अलावा भी कई देश शामिल हैं। अहम बात ये है कि अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे अमेरिका और काबुल पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान दोनों ने भी इस घटना को आतंकी हमला कहा है।

English summary

IS-Khorasan is a terrorist organization even more dangerous than the Taliban, whose intention is to convert a large area of the world into an Islamic State