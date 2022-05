तय हुआ फिनलैंड पर भी हमला करेगा रूस! क्या सना मरीन को भी जेलेंस्की की तरह छोड़ देंगे बाइडेन?

International

वॉशिंगटन/मॉस्को, मई 13: फिनलैंड के नाटो की सदस्यता लेने के फैसले को लेकर रूस बुरी तरह से बौखला गया है और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, माना जा रहा है कि, बेहद शांतिप्रिय देश फिनलैंड में रूस उसी तरह का सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जैसा उसने यूक्रेन में किया है। फिनलैंड में नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है और अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी और इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि, वो किसी भी हालत में रूस के ठीक बगल में नाटो को नहीं आने देगा और फिनलैंड अगर नाटो में शामिल होने पर सहमति जताता है, तो रूस सैन्य अभियान शुरू करेगा।

Finland has announced that it is ready to join NATO, but the questions remain, what will the US do if Russia launches a military operation against Finland?