61 साल के ब्वॉयफ्रेंड को लेकर घर पहुंची 19 साल की गर्लफ्रेंड, भड़के मां-बाप ने उठाया ये कदम

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 19: कहते हैं प्यार अंधा होता है और अमेरिका में इस अंधे प्यार ने एक पल में मां-बाप के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। ये कहानी है अमेरिका की रहने वाली उस मिलिट्री ऑफिसर की, जो अपने दादा के उम्र के ब्वॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर पहुंच गई, अपने मां-बाप से मिलवाने। लेकिन, उसके बाद जो हुआ, शायद उसे लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था।

English summary

What happened when a 19 year old girlfriend introduced her parents to her 61 year old boyfriend for the first time?