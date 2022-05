International

Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 12 मई: कुछ दिनों पहले ट्टिटर को एलन मस्‍क ने खरीद लिया है। जिसके बाद से लगातार खबरें आ रही हैं कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी दोबारा सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं। इस पर डोर्सी ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है उन्‍होंने कहा मैं दोबारा ट्विटर का सीईओ नहीं बनना चाहता हूं।

बता दें 44 बिलियन डॉलर के सौदे में ट्विटर पर कब्जा करने वाले एलोन मस्क कथित तौर पर वर्तमान ट्विटर मैनेजमेंट से नाराज हैं। उन्होंने ट्विटर के लीगल हेड विजया गड्डे की खुले तौर पर आलोचना की है, और अफवाहें हैं कि वह जल्द ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को जाने देंगे।

जैक डोर्सी ने किया है ये ट्टीट

जैक डोर्सी ने बुधवार को ट्वीट किया कि वह एक ट्विटर यूजर के जवाब में फिर कभी ट्विटर के सीईओ नहीं होंगे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह फिर से कंपनी के सीईओ होंगे। जैक ने लिखा, "नहीं, मैं फिर कभी सीईओ नहीं बनूंगा"। डोरसी ने एक अलग ट्वीट में कहा कि कोई भी ट्विटर का सीईओ नहीं होना चाहिए।

डोरसी ने नवंबर 2021 में ट्विटर के सीईओ पद से दिया था इस्‍तीफा

डोरसी ने नवंबर 2021 में ट्विटर के सीईओ के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कंपनी छोड़ने के सही कारण का खुलासा नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्विटर बोर्ड 2020 से उन्हें बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नवाचार की कमी और विभाजित ध्यान का हवाला दिया गया है।

डोर्सी ने इस्‍तीफें के बाद लिखा था ये ईमेल

डोरसी ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल में अपने इस्तीफे के बारे में लिखा था "हमारी कंपनी में को-फांउडर से से लेकर सीईओ से लेकर अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर अंतरिम सीईओ से लेकर सीईओ तक, में लगभग 16 वर्षों तक भूमिका निभाने के बाद, मैंने तय किया कि आखिरकार मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने ट्विटर छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि मैं विश्वास है कि कंपनी अपने संस्थापकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

डोर्सी के बाद पराग बने थे सीईओ

डोर्सी के कंपनी से बाहर निकलने के बाद, ट्विटर सीटीओ पराग अग्रवाल को कंपनी के सीईओ के रूप में प्रमोट किया गया था। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र अग्रवाल 11 साल पहले AT&T, Yahoo और Microsoft में थोड़े समय तक काम करने के बाद ट्विटर से जुड़े थे। 2017 में, वह ट्विटर के सीटीओ बने। डोरसी ने कर्मचारियों को भेजे अपने एग्जिट ईमेल में अग्रवाल की जमकर तारीफ की।

पराग अग्रवाल की सीईओ पोस्‍ट से हो सकती है छुट्टी

ट्विटर के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका में 5 महीने के बाद, पराग अग्रवाल को मस्क द्वारा रिप्‍लेस किया जा सकता है। हालांकि, अगर मस्क ने ट्विटर को नियंत्रण में लेने के बाद अब 12 महीने के भीतर पराग अग्रवाल को निकाल दिया, तो उन्हें $ 43 मिलियन का भुगतान करना होगा। अग्रवाल ने एक बैठक में कहा कि उन्हें अपने भविष्य की नहीं बल्कि मस्क के नेतृत्व में सोशल मीडिया कंपनी के भविष्य की चिंता है। अग्रवाल ने एक ट्वीट के जवाब में कहा, "धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए महसूस न करें। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है सेवा और लोग इसमें सुधार कर रहे हैं।" इससे पहले, एक अन्य यूजर के सवाल किया था कि क्‍या उन्हें निकाल दिया गया, अग्रवाल ने जवाब दिया था, "नहीं ! हम अभी भी यहां हैं।

