चीन के हाउसिंग इंडस्ट्री में मचा हाहाकार, कौड़ी के दाम में प्रॉपर्टी बेच देश से फरार हो रहे हैं रईस

चीन में प्रॉपर्टी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कई शहरों में प्रॉपर्टी के रेट 30 से 40 फीसदी तक नीचे चले गए हैं। साउथ चाइना सी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बीते सितंबर लगातार 13 महीने से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट चल रही है। चीन के कई रईस अपने संपत्ति कम कीमत पर ही बेचकर यूरोप या सिंगापुर जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार को प्रॉपर्टी सेक्टर में लगातार गिरावट पर लगाम लगाने के लिए कुछ मजबूत उपाए अपनाने होंगे।

Many wealthy Chinese are selling off their assets at low prices due to reported disillusionment with the China market following the 20th National Congress of the Chinese Communist Party