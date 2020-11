International

oi-Richa Bajpai

तेल अवीव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू अपने एक बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। नेतन्‍याहू ने घरेलू हिंसा पर भाषण देते हुए महिलाओं की तुलना जानवरों से कर डाली है। नेतन्‍याहू एक कार्यक्रम में घरेलू हिंया के मसले पर जागरुकता लाने पर बोल रहे थे और यहां पर ही उन्‍होंने एक ऐसी बात कह दी है कि उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि पीएम नेतन्‍याहू पहले ही भ्रष्‍टाचार के मामलों पर घिरे हैं और देश में उनका बहुत विरोध हो रहा है। ऐसे अब यह नया बयान उनकी परेशानियां बढ़ा सकता है।

इंटरनेशनल डे फॉर द एलीमेनेशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्‍ट वीमने के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर नेतन्‍याहू ने जो टिप्‍पणी की उसे महिलाओं के लिए असंवेदनशील करार दिया जा रहा है। नेतन्‍याहू के मुकिश्‍लें एक कॉन्‍फ्रेंस में शुरू हुईं। यहां पर उन्‍होंने कहा, 'महिलाएं आपकी संपत्ति नहीं हैं, महिलाएं वो जानवर नहीं हैं, जिन्‍हें आप मार सकते हैं।' शायद नेतन्‍याहू को इस बात का अहसास हो गया कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा जा सकता है, तो उन्‍होंने आगे कहा, 'और आज हम कहते हैं कि आप जानवरों को भी ऐसे नहीं मारते हैं।' नेतन्‍याहू यहीं नहीं रुके बल्कि वह जानवरों पर अपने विचार रखने लगे। पीएम ने कहा, 'हम समझते हैं कि जानवरों की एक बुद्धि होती है और उनमें भी भावनाएं होती हैं और वो भी हर चीज महसूस करते हैं। हम जानवरों के प्रति दयाभाव रखते हैं और हमें इसे समझना होगा।' इसके साथ ही उन्‍होंने वहां पर मौजूद अपनी पत्‍नी की तरफ इशारा किया। टाइम्‍स ऑफ इजरायल की तरफ से बताया गया है कि नेतन्‍याहू ने इसके बाद अपनी ही बात के विपरीत जाकर महिलाओं को जानवर बता डाला।

Netanyahu at event marking International Day for the Elimination of Violence against Women: “A woman isn't an animal you can beat, & nowadays we say don’t hit animals. We have compassion for animals, women are animals, children are animals, with rights.” pic.twitter.com/jwfLH6aYqU