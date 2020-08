International

oi-Richa Bajpai

पोर्ट लुईस। मॉरीशस इस समय कोरोना वायरस महामारी के बीच ही एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। यहां पर समंदर में फैले हजारों टन तेल की सफाई का काम जारी है। इस ऑपरेशन में अब भारत की तरफ से मॉरीशस को मदद मुहैया कराई जा रही है। पिछले तीन दिनों से रेस्‍क्‍यू जारी है और इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि चेतक हेलीकॉप्‍टर ऑपरेशन में मदद कर रहा है।

Video: मॉरीशस में रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन में जुटा सेना का चेतक हेलीकॉप्‍टर

यह भी पढ़ें-पुलिस की एक रिक्‍वेस्‍ट पर IAF ने बचाई श्‍ख्‍स की जान

25 जुलाई को जापान का जहाज एमवी वाकाशियो मॉरीशस के दक्षिण-पूर्व में था तभी यह चट्टानों से टकरा गया। अब तक करीब 1000 टन तेल समंदर में बह गया है। जहाज पर करीब 4000 टन तेल था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर अब और तेल जहाज से लीक हुआ तो फिर पर्यावरण पर काफी असर पड़ेगा और साथ ही मॉरीशस की अर्थव्‍यवस्‍था भी चौपट हो जाएगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से रविवार को जानकारी दी गई थी कि मॉरीशस की सरकार ने तेल रिसाव के मामले में भारत की मदद मांगी थी। जिस पर तत्काल प्रभाव से फैसला लेते हुए 30 टन तकनीकी उपकरण और मैटेरियल भिजवा दिया गया है। भारतीय वायुसेना का विमान सभी जरूरी सामानों को लेकर पोर्ट लुई पहुंच गया है। इसमें तेल लीक को कंटेन करने में माहिर 10 कोस्‍ट गार्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं। उम्मीद है जल्द ही रिसाव पर काबू पा लिया जाएगा।

#WATCH A Chetak helicopter engaged in an operation to control the oil spill near Mauritius. These operations have been going on for the last three days. pic.twitter.com/ByfJdRoRYr