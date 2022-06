महात्मा गांधी को याद कर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दी पुतिन को नसीहत, जेलेंस्की बोले- आपकी हार निश्चित है

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, जून 04: यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ये युद्ध कब खत्म होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वहीं, रूस ने यूक्रेन के करीब 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पूर्वी यूक्रेन के कई क्षेत्रों में अभी भी भीषण लड़ाई जारी है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया है और पुतिन की नसीहत दी है, कि उन्हें इस युद्ध में कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकेगी।

यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा, 50 हजार से ज्यादा की मौत, अर्थव्यवस्था ध्वस्त... रूसी हमले के 100 दिन पूरे

English summary

In the midst of the war, Ukrainian President Zelensky has given advice to Russia by repeating the statement of Mahatma Gandhi.