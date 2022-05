मात्र 3 साल और जीएंगे रूसी राष्ट्रपति? सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बताया, पुतिन के पास बचे गिनती के दिन!

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मई 29: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कथित तौर पर चेतावनी दी गई है कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ तीन साल बचे हैं और रूसी राष्ट्रपति भवन अपने नेता के नाजुक हालत को लेकर काफी चिंतित हो गये हैं। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक अधिकारी ने रूसी राष्ट्रपति की स्थिति को गंभीर बताया है और कहा है कि, उन्हें कैंसर का गंभीर रूप है और डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ 3 साल का वक्त दिया है। एफएसबी अधिकारी ने का है कि, यूक्रेन युद्ध से पहले से ही रूसी राष्ट्रपति इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे और दो हफ्ते पहले उनका ऑपरेशन किया गया था।

English summary

The doctors who treated the Russian President with cancer have said that Vladimir Putin has only 3 years left now.