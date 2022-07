विक्रम दोराईस्वामी UK में होंगे भारत के नए राजदूत, दलेला जाएंगे ढाका!

International

ढाका/नई दिल्ली, 2 जुलाई : बांग्लादेश में भारतीय राजदूत विक्रम दोराईस्वामी (vikram doraiswami) के यूनाइटेड किंगडम (united kingdom) में भारतीय दूत के रूप में पदभार संभालने की उम्मीद है। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, दोराईस्वामी एक चीनी वक्ता हैं, जिन्होंने उज्बेकिस्तान, दक्षिण कोरिया में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया है और अमेरिका के साथ-साथ प्रधानमंत्री के निजी सचिव में भी कार्य किया है।

गायत्री इस्सर की जगह लेंगे दोराईस्वामी

विक्रम दोराईस्वामी ने राजदूत गायत्री इस्सर कुमार की जगह ली है, जो 30 जून, 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। अमेरिका में मिशन के वर्तमान उप प्रमुख सुधाकर दलेला, जो 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, ढाका में विक्रम की जगह लेने की उम्मीद है।

कौन कहां जाएंगे, जानें

ऐसी अटकलें हैं कि वियतनाम में भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा भूटान में रुचिरा कंबोज की जगह लेंगे और संदीप आर्य हनोई में उनकी जगह लेंगे। कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वर्मा और आर्य दोनों 1994 बैच के अधिकारी हैं।

मेहनती राजनयिक हैं दोराईस्वामी

एक पेशेवर और मेहनती राजनयिक, दोराईस्वामी ढाका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें अधिकारी बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग के माध्यम से बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए जोर दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भारतीय राजदूत के रूप में दोराईस्वामी भारत में केआईए मोटर्स प्राप्त करने और भारत में K -9 155 मिमी स्व-चालित होवित्जर के संयुक्त विकास के दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

English summary

A 1992 batch Indian Foreign Service officer, Doraiswami is a Chinese speaker who has served as Indian ambassador to Uzbekistan, South Korea and served in US as well as private secretary to Prime Minister.