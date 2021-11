VIDEO: 'दूसरे ग्रह' के रहस्यमय बादल से ढंका अर्जेंटीना का आकाश, अद्भुत नजारे ने लोगों को डराया

International

oi-Abhijat Shekhar

ब्यूनस आयर्स, नवंबर 24: अर्जेंटीना के आकाश में रहस्यमयी बादलों के टुकड़ों को देखकर लोग दहशत में आ गये। आकाश में बादलों के ये दुर्लभ टुकड़े देखने में रूई के विशालकाय गोले की तरफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि, बादलों के बड़े बड़े टुकड़े आसमान में तैर रहे हों। जब धरती से लोगों ने आसमान में बादलों के टुकड़ों को तैरते देखा, तो सभी लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गये।

English summary

People panicked after seeing the 'clouds of another planet' in the sky of Argentina. These clouds were visible on the side of the giant balls of cotton.