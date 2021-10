वीडियो: ब्रिटेन में रनवे पर उतरते ही हादसे का शिकार हुआ विमान, आग की लपटों को देख मचा हड़कंप

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, अक्टूबर 03: ब्रिटेन के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान में आग लग गई और देखते ही देखते प्लेन धू-धू कर जलने लगा। लेकिन, कहते हैं ना कि जाको राखे साइंयां, मार सके ना कोई... आग लगने के बाद भी प्लेन में सवार यात्रियों को खरोंच तक नहीं आई। रनवे पर लैंडिंग के बाद वहां का नजारा खौफनाक बन गया था और हर कोई किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहा था।

English summary

A plane crashed as soon as it landed on the runway in Britain. Seeing the fire in the plane, there was a stir in every way.