चांद पर तबाही मचाने की इंसानों की तैयारी, चंद्रमा की कक्षा में विध्वंसक हथियारों की होगी तैनाती

वॉशिंगटन, जून 28: चांद पर अभी इंसानों ने सिर्फ कदम रखा है, लेकिन चांद के लिए युद्ध की आशंका पूरी दुनिया पर मंडराने लगी है। रिपोर्ट है कि चांद पर जमीन के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। और ये लड़ाई धरती पर नहीं, बल्कि या तो अंतरिक्ष में होगी या फिर चांद पर। यानि, इंसानों ने ब्रह्मांड में तबाही लाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया है।

अंतरिक्ष में सबसे बड़े जंग का दिलचस्प आगाज, दुनिया के तीन खरबपतियों ने ठोकी ताल, कौन बनेगा बादशाह ?

