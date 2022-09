'हिजाब' की आग में जल रहा ईरान, बाइडेन ने खाई कसम , कहा, 'हम ईरानी महिलाओं का साथ देंगे'

International

संयुक्त राष्ट्र, 22 सितंबर : ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। महसा अमीनी (Mahsa Amini) की मौत के बाद ईरान पिछले कई दिनों से हिजाब (Hijab) की आग में जल रहा है। आरोप है कि हिजाब न पहनने पर उन्हें हिरासत में लेकर पिटाई की गई थी और फिर जान चली गई। वहीं, महसा अमीनी की मौत को लेकर ईरान में हिजाब का विवाद गहराता चला जा रहा है। महसा अमिनी की मौत और हिजाब अनिवार्य होने का विरोध जताते हुए कई महिलाओं ने अपने बाल काट लिए। इतना ही नहीं हिजाब भी जला दिए। वहीं, ईरान में हिजाब के खिलाफ जो क्रांति शुरू हुई है,उसकी गूंज भारत में भी सुनाई देने लगी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में ईरानी महिलाओं की इस क्रांतिकारी मुहिम में साथ चलने की कसम खाई। (US President Joe Biden vowed solidarity with Iranian women)

With at least eight people being killed in massive protests in Iran that sparked following the death of a woman in police custody, US President Joe Biden vowed solidarity with Iranian women on Wednesday during his speech at the United Nations.