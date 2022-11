अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने PM मोदी के साथ मुलाकात की शेयर की तस्वीर, कही ये बात

International

oi-Pallavi Kumari

Joe biden narendra modi News: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शेयर की गई तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी हैं। तस्वीर में तीन नेता एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ अपनी बैठक के बारे में ट्वीट करते हुए जो बाइडेन ने लिखा, ''मैंने वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो से मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए, हमारा गठबंधन अपनी एकता और ताकत का प्रदर्शन जारी रखेंगे।''

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जी-20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से खुद ही आगे बढ़कर हाथ मिलाया था। इंडोनेशिया से सामने आई एक वीडियो क्लिप में दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले जो बाइडेन को अपनी ओर आते नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर पीएम मोजी मुड़कर जो बाइडेन से हाथ मिलाकर उन्हें गले लगाते हैं। इस दौरान पीएम मोदी बाइडेन से कुछ कहते हैं, जिसको सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति हंस पड़ते हैं।

इसके अलावा जी-20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को जो बाइडेन ने सैल्यूट भी किया था। जिसका पीएम मोदी ने हाथ उठाकर अभिवादन किया था। अब जो बाइडेन ने खुद ही पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है, ये भारत और अमेरिका के रिश्ते को और मजबूत करता है।

I met with Prime Minister Modi of India and President Widodo of Indonesia to reaffirm our commitment to the G20 as the premier forum for global economic cooperation.



In the face of global challenges, our coalition continues to demonstrate strength. pic.twitter.com/2Vac0bjUeF