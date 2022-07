सऊदी दरबार में आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, प्रिंस सलमान को क्यों नहीं झुका पाया अमेरिका?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 15: सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चार साल पहले पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर अंतरराष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे हैं और इन चार सालों में अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने सऊदी क्राउन प्रिंस को झुकाने के लिए हर दांव खेल लिया, लेकिन सारे साम-दाम-दंड और भेद फेल हो गये और अब वही देश सऊदी क्राउन प्रिंस का साथ चाह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात तक करने से इनकार कर दिया था, वो अब खुद अमेरिका से उड़कर प्रिंस के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं, ताकि प्रिंस पिघल जाएं, लेकिन सवाल ये है, कि क्या प्रिंस सलमान अमेरिका की मनुहार से पिघलेंगे?

Nomura ने भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, निर्यात में भारी नुकसान, आर्थिक मंदी में फंसेगा देश?

English summary

The US President's two-day visit to Saudi Arabia begins from today. Know why America could not bring Prince Salman to his knees?