युद्ध के सातवें हफ्ते फिर अमेरिका ने रूस को भड़काया, पुतिन पर बरसे बाइडेन, करोड़ों डॉलर के भेजेंगे हथियार

वॉशिंगटन/कीव/मॉस्को, अप्रैल 13: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार व्लादिमीर पुतिन की सेना पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। रूस तबाह हुए बंदरगाह शहर मारियुपोल को अपने कब्जे में करने के लिए अपने अभियान को और तेज कर रहा है और इस बीच बाइडेन ने कहा है कि, रूस की सेना यूक्रेन में जो कर रही है, वो एक 'नरसंहार' है। बाइडेन के साथ साथ पश्चिमी देश लगातार रूस पर यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघन और आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि, पूर्वी यूक्रेन में रूस भीषण हमले शुरू कर सकता है। जबकि, पश्चिमी देशों ने रूस पर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए हैं।

