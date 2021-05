गाजा को फिर से बसाने में मदद करेगा अमेरिका, विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का किया आह्वान

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 26: अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इजरायल-फिलिस्तीन विवाद में बुरी तरह से प्रभावित हुए शहर गाजा को बसाने में मदद करेगा। इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 'इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल के बीच चले संघर्ष में गाजा को काफी नुकसान पहुंचा और अमेरिका गाजा शहर को बसाने के लिए मदद करेगा'। अमेरिका के विदेश मंत्री अभी पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं और वो शुरूआती चरण में इजरायल पहुंचे हैं।

English summary

The US Secretary of State has announced financial aid to Gaza. Along with this, America has also decided to reopen consulate in Jerusalem