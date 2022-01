ओमिक्रॉन-डेल्टा में भेद नहीं कर पा रहे अमेरिकी डॉक्टर्स, नहीं कर पा रहे मरीजों का इलाज, भारत भी फंसेगा?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 04: कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को परेशान करना शुरू करदिया है और पिछले एक हफ्ते में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के एक करोड़ से ज्यादा नये मरीज मिले हैं, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पर लगातार बढ़ती चिंताओं के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टरों को एक अजीबोगरीब पहेली का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं है, जिससे वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मरीजों में अंतर कर सकें और उस मुताबिक उनका इलाज कर सकें।

English summary

US doctors are unable to distinguish between Omicron and Delta variants of the coronavirus, which is why they are struggling to treat patients.