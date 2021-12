अमेरिका में ओमिक्रॉन से चरमराया हेल्थ सिस्टम, 200% से ज्यादा बढ़ी अस्पतालों में भर्ती, मचा हड़कंप

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 31: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अगर कहीं तबाही फैली है, तो वो अमेरिका है, जहां अभी तक आठ लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है और बाइडेन प्रशासन के अंदर कोविड 19 तबाही से देश को बचाने के लिए 'झगड़ा' हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच बढ़े मतभेद के बीच अमेरिकी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 100 से 200 प्रतिशत का सीधा उछाल आया है, जिसके बाद अमेरिका में एक बार फिर से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। वहीं, देश के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि, हमने अभी तक कोविड को रोकने के लिए जो कुछ भी किया है, सारी स्थितियां पलट गई हैं और हम वो स्थिति देख रहे हैं, जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है।

दुनिया में भयावह तरीके से फैला ओमिक्रॉन, यूरोपीय देशों में जानलेवा रफ्तार से हड़कंप, घुटनों पर अमेरिका

English summary

Omicron variant can cause havoc in the US. There has been a 60% jump in the number of patients admitted to hospitals.