तिब्बत-दलाई लामा पर अमेरिका करेगा बहुत बड़ा फैसला! बाइडेन के इस कदम से चीन से युद्ध होना तय?

वॉशिंगटन, दिसंबर 15: विस्तारवादी नीति के तहत दुनिया को काबू में करने की कोशिश करने वाले चीन को अब उसी के अंदाज में करारा जबाव दिया जा रहा है और अब तिब्बत और दलाई लामा को लेकर अमेरिका में ऐसा फैसला हो सकता है, जिसके बाद चीन से युद्ध होना बहुत हद तक तय हो जाएगा और अमेरिका के इस फैसले से दुनिया भर में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, जो बाइडेन की तिब्बती धर्मगुरू दलाई लाना से ना सिर्फ मुलाकात हो सकती है, बल्कि तिब्बत को लेकर अमेरिका बहुत बड़ा फैसला भी सकता है।

More than 60 US Congressmen have written to the Tibet Coordinator asking Biden to try to get him to meet the Dalai Lama.