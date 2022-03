UN में तीसरी बार भी भारत रहा वोटिंग से गैर-हाजिर, मोदी सरकार के रूख पर अमेरिका की बड़ी प्रतिक्रिया

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को/न्यूयॉर्क, मार्च 01: यूक्रेन में भारी बमबारी के बीच रूस ने अपना ऑपरेशन और तेज कर दिया है और सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला नजर आ रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी रूस को करारा जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके दूसरे सबसे बड़े शबर खारकीव में भीषण जंग जारी है और यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग फोरम पर भी यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो रही है। वहीं, लगातार तीसरी बार भी भारत वोटिंग से गैर-हाजिर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है।

Convoy update based on analysis of additional imagery provided by @maxar : Troops are at Antonov Airport, meaning military vehicles & equipment are stretched out along 40 miles of road. Important: this image shows homes on fire along the route https://t.co/ypUM31PmId pic.twitter.com/IZWzv4akju

📺Watch: Permanent Representative @AmbTSTirumurti speak at the UN Security Council Briefing on the Humanitarian Situation in #Ukraine ⤵️ @MEAIndia pic.twitter.com/6dPC63RseO

यूक्रेन में रूस को फंसा देख चीन ने भी पल्ला झाड़ा? पांच इतिहासकारों ने कहा, पुतिन ने हमें बेवकूफ बनाया

English summary

In the UNSC, India has appealed for an immediate ceasefire, while the US has given a big response to India's stand on the Ukraine crisis.