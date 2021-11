संयुक्त अरब अमीरात का ऐतिहासिक फैसला, शादी-विवाह पर बदल दिया मुस्लिम कानून

International

oi-Abhijat Shekhar

अबू धाबी, नवंबर 08: खाड़ी क्षेत्र के दो बड़े और प्रभावशाली मुस्लिम देश लगातार अपने कानूनों में बदलाव कर रहे हैं और गैर-मुस्लिमों के लिए भी अपने देश को अनुकूल बनाने में लगे हुए हैं। पिछले एक साल में सऊदी अरब देश में कट्टरपंथी विचारधारा पर कई बार चोट कर चुका है, तो अब संयुक्त अरब अमीरात ने भी शादी-विवाह को लेकर ऐतिहासिक कानून बनाने का फैसला किया है।

English summary

In a historic decision, the United Arab Emirates has separated the law related to marriage, divorce and custody of children of non-Muslims from Sharia law in the country.