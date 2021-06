वुहान लैब में कैसे बना कोरोना वायरस और कैसे डॉ. एंथनी फाउची ने चीन तक पहुंचाया फंड, वीडियो आया सामने

International

Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, जून 09: पिछले एक महीने में कई ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं, जिससे तस्दीक होता है कि चीन ने प्रयोगशाला में कोरोना वायरस को बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने सबूतों के साथ ये भी साबित कर दिया कि फरवरी 2020 में ही चीन की सेना के वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए पेटेंट दायर किया था और कुछ ही दिनों के बाद बेहद रहस्यमयी हालातों में उस वैज्ञानिक की मौत भी हो गई थी। लेकिन अब चीन ने प्रयोगशाला में कैसे वायरस को तैयार किया है, इसका वीडियो भी सामने आ गया है। न्यूयॉर्क के एनजीओ प्रमुख ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि चीन ने प्रयोगशाला में कैसे कोरोना वायरस नाम के जानलेवा वायरस को तैयार किया है।

चीन को सजा देने से क्यों डरती है दुनिया? क्या ऑस्ट्रेलिया का अंजाम देखकर अमेरिका पीछे खींचेगा पांव?

An American website has released a video of how American scientist Dr. Anthony Fauci funded the Wuhan lab and how the corona virus was created in the Wuhan lab.