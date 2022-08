दुनिया में मंडरा रहा बड़ा संकट, यूएन चीफ ने किया आगाह, दुनिया 'परमाणु विध्वंस' से महज एक कदम दूर

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 2 अगस्त: एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। वहीं, दूसरी चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया का अधिकांश देश परमाणु संपन्न होना चाहता है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले को लेकर विवाद रहता है। वहीं, नॉर्थ कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया पर परमाणु हमला करने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे समय संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस (UN chief Antonio Guterres) ने परमाणु विध्वंस को लेकर बड़ी बात कह दी है।

English summary

Secretary-General Antonio Guterres sounded the alarm over the war in Ukraine, nuclear threats in Asia and the Middle East, and other tensions, warning that “humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation.”