यूक्रेन के इजियम को रूस ने बनाया 'कब्र का शहर', जेलेंस्की ने कहा, दुनिया मास्को को ठहराए जिम्मेदार

कीव, 16 सितंबर : रूस और यूक्रेन (Russia-Ukraine conflict) की जंग में दिल दहलाने वाली एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। यह जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दी। यूक्रेन के उत्तरपूर्वी खारकीव क्षेत्र के एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब, इज़ियम के पास जंगल में यूक्रेनी अधिकारियों को एक सामूहिक क्रब मिली है। कीव की सेना ने कुछ दिन पहले रूसी सेना के कब्जे वाले इस शहर पर अपना अधिकार जमा लिया था। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को यहां से खदेड़ दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद अधिकारियों ने जब इस क्षेत्र का दौरा किया तो उन्हें इजियम के पास वाले जंगल में सामूहिक क्रब मिली। (mass grave in woods near city of Izyum)

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy revealed the discovery of the burial site — containing some 440 bodies — in his address to the country on Thursday night.