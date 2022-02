यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन... कहां हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, कब तक कीव पर कब्जा? रूस पर शिकंजा, जानिए सबकुछ

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, फरवरी 27: पूरे यूक्रेन में रूसी सैनिकों का भयानक हमला जारी है और रूस की आर्मी पूरे देश में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी बम बरसा रही है और मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। रूस की सेना राजधानी कीव में पहुंच चुकी है, जहां यूक्रेनी सैनिकों के साथ उनका भीषण जंग जारी है और इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि, उसने रूसी आक्रमणकारियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अभी तय यूक्रेन युद्ध कहां तक पहुंचा है और किस पक्ष को कितना नुकसान हुआ है, आईये यूक्रेन युद्ध की बड़ी बातें जानते हैं...

Another video of RU entering Kharkiv. They don’t look too confident, do they. Bastards. pic.twitter.com/F7Xl6moRsQ

