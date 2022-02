रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू? यूक्रेन में गैस पाइपलाइन और कार में धमाके, शुरू होने वाली है जंग?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, फरवरी 19: क्या यूक्रेन पर रूसी हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है और क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को शुरू कर दिया है, जिसकी बात बार बार अमेरिका कर रहा था? दरअसल, पूर्वी यूक्रेन में एक कार में बम विस्फोट होने के बाद दो और जबरदस्त धमाकों की खबर आ रही है, जिसके बाद यूक्रेन में रूसी हमले की आशंका के बीच क्षेत्र से करीब 7 लाख यूक्रेनी नागरिकों को निकाला गया है।

English summary

There have been explosions in gas pipelines and cars in Ukraine and now there are fears that Russia may invade Ukraine at any time.