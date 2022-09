चार दिनों में रूस की चार महीनों की कामयाबी बर्बाद, जानिए युद्ध में कैसे यूक्रेन की हो गई है वापसी?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, सितंबर 13: 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने वाले रूस को कभी अंदाजा भी नहीं रहा होगा, कि ये लड़ाई 6 महीने से ज्यादा चलेगी और फिर उसकी सेना को उल्टे पैर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मार्च महीने में राजधानी कीव की घेराबंदी खत्म करने के बाद अब पूर्वी यूक्रेन से भी पैर उखड़ना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। खासकर पिछले चार दिनों में यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त वापसी की है और पूर्वी खार्किव में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई काफी ज्यादा घातक है, जिसकी वजह से कई अहम क्षेत्रों से रूसी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे हैं। सिर्फ पिछले चार दिनों में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की पिछले चार महीनों की कामयाबी को बहुत हद तक बर्बाद कर दिया है।

English summary

How the Ukrainian military has demolished the success of four months of Russian troops in the past four days.